Aggredisce i soccorritori del 118 sull’ambulanza a Torino: arrestato

TORINO – Aggredisce gli operatori sanitari del 118 che gli prestano soccorso e viene arrestato dalla polizia.

Questo è quanto accaduto nei giorni scorsi a Torino, nei pressi del Campus universitario Einaudi. Un uomo di 38 anni, di origini straniere, è stato arrestato con l’accusa di rapina aggravata ai danni di personale sanitario nell’esercizio delle funzioni.

La dinamica

Nel tardo pomeriggio alcuni passanti hanno richiesto l’intervento dell’ambulanza dopo aver notato un uomo in evidente stato di ebbrezza che aveva bisogno di assistenza. La Centrale Operativa del 118 ha inviato immediatamente un equipaggio sul posto.

Valutato lo stato della persona, è stato deciso il trasporto in ospedale. L’uomo è stato quindi accompagnato sull’ambulanza e, una volta a bordo il 38enne è diventato aggressivo: ha iniziato a minacciare e colpire gli operatori, causando a uno di loro la contusione di un dito. Durante la colluttazione si è anche impossessato degli occhiali da sole di un soccorritore ed è sceso dal mezzo nel tentativo di allontanarsi.

La Centrale del 118, che monitorava la situazione, ha immediatamente richiesto l’intervento della Polizia di Stato. Una pattuglia del commissariato Barriera Milano è arrivata sul posto bloccando l’uomo poco distante dall’ambulanza.

La Procura di Torino ha successivamente richiesto e ottenuto la convalida dell’arresto per rapina aggravata ai danni di personale sanitario nell’esercizio delle funzioni. Il procedimento penale si trova nella fase delle indagini preliminari e, pertanto, vige la presunzione di non colpevolezza a favore dell’indagato, sino alla sentenza definitiva.

