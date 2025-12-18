A 91 anni investe una donna sulle strisce: aveva patente e assicurazione scadute

ALBA – Circolava con la patente scaduta e senza copertura assicurativa l’anziano automobilista che nel tardo pomeriggio di mercoledì 10 dicembre ha investito una donna di 68 anni lungo corso Langhe, ad Alba, mentre procedeva in direzione del centro cittadino.

L’investimento si è verificato nel tratto compreso tra gli incroci con via Cencio e via Cardona, dove la donna stava attraversando regolarmente la carreggiata sulle strisce pedonali. L’utilitaria condotta dal 91enne l’ha travolta, provocandole alcune lesioni che, fortunatamente, non si sono rivelate gravi.

Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 e i Carabinieri della Stazione cittadina. Entrambi i soggetti coinvolti sono stati soccorsi e trasportati al Dea dell’ospedale di Verduno: la donna per le cure del caso, l’uomo – apparso particolarmente scosso dall’accaduto – per accertamenti sanitari.

Gli accertamenti svolti dai militari dell’Arma hanno fatto emergere diverse violazioni al Codice della Strada. Il 91enne, infatti, non solo era in possesso di una patente di guida scaduta – peraltro non portata con sé al momento del controllo – ma circolava anche senza la necessaria polizza assicurativa per il veicolo.

Nei suoi confronti è scattato il sequestro amministrativo dell’automobile. Per quanto riguarda l’eventuale profilo penale, l’ipotesi di lesioni stradali, considerata la lieve entità delle ferite riportate dalla donna, resta subordinata alla presentazione di una querela da parte della persona investita.

