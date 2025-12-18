Capi contraffatti sequestrati in via Garibaldi a Torino

TORINO – Domenica 14 dicembre, verso le ore 15, gli agenti del Reparto Operativo Speciale (ROS) hanno sequestrato 55 capi di abbigliamento contraffatti nel centro di Torino, in un pomeriggio particolarmente affollato tra turisti e persone impegnate nello shopping natalizio.

Gli agenti, in abiti civili, hanno notato un ambulante abusivo in via Garibaldi, intento a esporre su un telo a terra numerosi vestiti e accessori con marchi di famose griffe, successivamente accertati come falsi. Avvicinandosi per il controllo, il venditore ha intuito di essere stato scoperto e si è dileguato tra la folla, abbandonando la merce.

Il materiale sequestrato è stato posto sotto sequestro giudiziario ai sensi degli articoli 474 e 648 del codice penale, che regolano l’importazione e il commercio illegale di prodotti con segni falsi e la ricettazione. Tra i 55 pezzi contraffatti, oltre a giubbotti, figurano cinture, scarpe e borse.

