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CronacaTorino

Innamorate dello stesso uomo, stacca un dito a morsi alla rivale in amore a Torino

Una rivalità in amore è finita nel peggiore dei modi
Gabriele Farina

Pubblicato

9 secondi fa

il

TORINO – A Torino un incontro nato per chiarirsi si è trasformato in una violenta aggressione finita con una denuncia per lesioni e una grave ferita a una delle due protagoniste.

Per approfondire:

Due donne di circa cinquant’anni avrebbero scoperto di frequentare lo stesso uomo. Per questo si sarebbero date appuntamento in Corso Sebastopoli con l’intento di affrontare la questione e “mettere in chiaro” la situazione.

L’aggressione

Il confronto, però, è rapidamente degenerato. Dalle parole si è passati alle urla, poi agli spintoni, fino a un gesto estremo: una delle due donne avrebbe morso la rivale alla mano con tale violenza da provocarle l’asportazione di una falange.

Sul posto è intervenuta la Polizia, allertata immediatamente dopo l’aggressione. Gli agenti hanno trovato anche l’uomo al centro della contesa, mentre la situazione era ormai fuori controllo.

Il soccorso in ospedale

La vittima è stata soccorsa e trasportata d’urgenza all’Ospedale Mauriziano di Torino, dove è stata sottoposta a un intervento chirurgico alla mano. I medici stanno valutando la possibilità di riattaccare la falange amputata, con esiti che restano al momento incerti.

Per la donna ritenuta responsabile dell’aggressione è scattata la denuncia per lesioni personali. Le indagini della Polizia proseguono per ricostruire con precisione la dinamica dei fatti e accertare eventuali ulteriori responsabilità.

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