Innamorate dello stesso uomo, stacca un dito a morsi alla rivale in amore a Torino

TORINO – A Torino un incontro nato per chiarirsi si è trasformato in una violenta aggressione finita con una denuncia per lesioni e una grave ferita a una delle due protagoniste.

Due donne di circa cinquant’anni avrebbero scoperto di frequentare lo stesso uomo. Per questo si sarebbero date appuntamento in Corso Sebastopoli con l’intento di affrontare la questione e “mettere in chiaro” la situazione.

L’aggressione

Il confronto, però, è rapidamente degenerato. Dalle parole si è passati alle urla, poi agli spintoni, fino a un gesto estremo: una delle due donne avrebbe morso la rivale alla mano con tale violenza da provocarle l’asportazione di una falange.

Sul posto è intervenuta la Polizia, allertata immediatamente dopo l’aggressione. Gli agenti hanno trovato anche l’uomo al centro della contesa, mentre la situazione era ormai fuori controllo.

Il soccorso in ospedale

La vittima è stata soccorsa e trasportata d’urgenza all’Ospedale Mauriziano di Torino, dove è stata sottoposta a un intervento chirurgico alla mano. I medici stanno valutando la possibilità di riattaccare la falange amputata, con esiti che restano al momento incerti.

Per la donna ritenuta responsabile dell’aggressione è scattata la denuncia per lesioni personali. Le indagini della Polizia proseguono per ricostruire con precisione la dinamica dei fatti e accertare eventuali ulteriori responsabilità.

Aggiungi Quotidiano Piemontese tra le tue fonti preferite di Google AGGIUNGI SU GOOGLE

Iscriviti al canale WhatsApp, segui la nostra pagina Facebook e continua a leggere Quotidiano Piemontese