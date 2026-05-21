AstiCronaca
Scontro sulla A21, una bisarca prende fuoco: il conducente è morto, vari chilometri di coda
Purtroppo il conducente di uno dei mezzi coinvolti non ce l’ha fatta
VILLANOVA D’ASTI – Il conducente di un mezzo pesante è morto a causa di uno scontro avvenuto sulla A21 in direzione sud verso Piacenza, nel tratto compreso tra la barriera di Villanova d’Asti e lo svincolo di Asti Ovest.
Lo scontro
Secondo le prime informazioni, lo scontro ha coinvolto due mezzi pesanti: una bisarca che trasportava diversi veicoli a bordo e un camion con rimorchio. Il primo avrebbe tamponato il secondo che lo precedeva. Un impatto talmente violento da distruggere la bisarca e far innescare l’incendio. Purtroppo il conducente non ce l’ha fatta.
Una delle ipotesi è che l’uomo possa aver avuto un malore poco prima dell’impatto. Il corpo è stato recuperato, ma non si conoscono le sue generalità.
Sul posto ci sono vari mezzi dei vigili del fuoco di Asti e Chieri per lo spegnimento delle fiamme e la messa in sicurezza della zona oltre al personale sanitario.
Si sono formate lunghe code, almeno quattro chilometri.
notizia in aggiornamento
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