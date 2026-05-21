TORINO – Un episodio che avrebbe potuto avere conseguenze molto gravi si è verificato martedì 19 maggio sulla strada provinciale che collega Torino a Caselle, proprio di fronte all’aeroporto Sandro Pertini.

Una persona a bordo di un’auto, una Suzuki Ignis, ha percorso un tratto di strada contromano, mettendo a rischio la sua vita e quella degli altri automobilisti. Erano da poco passate le 13.00.

La scena è stata ripresa dalla dashcam di un’auto che ha incrociato la vettura contromano e il cui autista, come si vede dalle immagini, ha evitato all’ultimo momento l’impatto.

La polizia stradale sta cercando di individuare la persona che era alla guida dell’auto che ha imboccato contromano il tratto di strada. Un tratto estremamente pericoloso perchè è quello che immette sulla superstrada tra Torino e Caselle.

Aggiungi Quotidiano Piemontese tra le tue fonti preferite di Google AGGIUNGI SU GOOGLE

Iscriviti al canale WhatsApp, segui la nostra pagina Facebook e continua a leggere Quotidiano Piemontese