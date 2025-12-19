Un’altra società interessata all’acquisto de La Stampa: è il gruppo “Sae”

TORINO – C’è un’altra società nella lista dei soggetti interessati, secondo alcuni giornali, a comprare la testata La Stampa. É il gruppo “Sae”, di Alberto Leonardis, già proprietaria delle testate ‘Il Tirreno’, ‘La Nuova Sardegna’ e altri giornali locali. La notizia è che questa società ha presentato una manifestazione d’interesse formale per lo storico quotidiano con sede a Torino in cordata con alcune realtà piemontesi. La cifra ufficiale per l’acquisto è di circa 40 milioni.

La vicenda della vendita del gruppo Gedi, di proprietà di Exor, la holding della famiglia Agnelli-Elkann, è ancora incerta, si sa solo che ci sono diversi imprenditori disposti ad acquisire le testate del “pacchetto” non volute da Antenna Group, cioè il probabile acquirente del gruppo Gedi. Tra queste ci sarebbe anche il gruppo Nem, di proprietà di Enrico Marchi, che pubblica il Messaggero Veneto, Piccolo di Trieste e Tribuna di Treviso.

