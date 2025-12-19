Torino: i militanti di Askatasuna si preparano al grande corteo di protesta, che partirà da piazza Santa Giulia

TORINO – Domani, sabato 20 dicembre, da piazza Santa Giulia a Torino partirà un corteo di protesta contro lo sgombero del centro sociale Askatasuna, avvenuto ieri, 18 dicembre. Ad annunciarlo sono stati gli attivisti del CSOA già durante la manifestazione di ieri.

“Il futuro è qui e comincia adesso – si legge nel comunicato di Aska -. Continueremo oggi e domani e dopodomani a costruire dove distruggono, a lottare dove restringono gli spazi di agibilità, a incontrarci a creare rapporti solidali veri. Niente sarà più come prima, il campo è stato tracciato, chi con noi continua a volere un presente e un futuro diversi sa che la partita non è finita, ma solo iniziata. Sabato sarà un primo passaggio per unirsi di fronte a quanto accaduto e per iniziare a guardare al futuro, per dichiarare solidarietà e soprattutto per ribadire che l’attacco alla città di Torino da parte del governo ha un obiettivo chiaro ossia quello di colpire il movimento per la Palestina, chi si è mobilitato da sempre e chi in questi mesi. La migliore risposta è continuare a lottare insieme”.