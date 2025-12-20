Blitz antidroga: scovate due serre di cannabis indoor tra Bussoleno e la Valle di Susa

TORINO – Prosegue l’offensiva della Polizia di Stato contro lo spaccio di stupefacenti e le violazioni della nuova normativa sui cannabis shop. Nell’ambito della vasta operazione nazionale, la Squadra Mobile di Torino ha condotto una serie di interventi mirati nelle principali piazze di spaccio della provincia. Di seguito la cronaca del caso nello specifico.

Sequestri di droga e farmaci oppioidi

Nel corso delle operazioni, gli agenti hanno sequestrato oltre sette chilogrammi di cannabinoidi, più di 500 grammi di cocaina e 890 pastiglie di un farmaco oppioide, confermando la diffusione di un mercato illecito articolato e diversificato sul territorio torinese.

Uno degli interventi più rilevanti è avvenuto a Bussoleno, in Valle di Susa, dove la Polizia ha arrestato un cittadino italiano di 32 anni. L’uomo aveva trasformato una parte della propria abitazione in una serra indoor professionale, dotata di impianti di aerazione, ventilazione, irrigazione automatizzata, sistemi di controllo di temperatura e umidità e un sofisticato impianto di illuminazione per accelerare la crescita delle piante.

Durante la perquisizione, gli agenti hanno sequestrato 3 chili e 700 grammi di marijuana essiccata, oltre 1 chilo e 300 grammi della stessa sostanza suddivisa in buste, 200 piante di marijuana, 13 panetti di hashish per un peso complessivo superiore a 1 chilo e 200 grammi, oltre al materiale per il confezionamento delle dosi.

Le indagini hanno poi condotto a un secondo immobile nella disponibilità dell’arrestato, situato a Sant’Antonino di Susa, dove sono stati rinvenuti e sequestrati ulteriori 300 grammi di marijuana.

La Procura della Repubblica di Torino ha quindi richiesto e ottenuto la convalida dell’arresto.

L’attività investigativa ha portato all’arresto di otto persone e alla denuncia di altre tre, ritenute responsabili di reati legati alla detenzione e allo spaccio di sostanze stupefacenti.

Rimani aggiornato seguendoci su Google News! SEGUICI

Iscriviti al canale Quotidiano Piemontese su WhatsApp, segui la nostra pagina Facebook e continua a leggere Quotidiano Piemontese