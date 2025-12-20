Il ministro Zangrillo sull’Askatasuna: “Centro culturale? Balle”

“Askatasuna un centro culturale? Balle.”

Queste le parole del ministro della Pubblica amministrazione, Paolo Zangrillo. Oggi a Torino, a margine di un evento all’ospedale infantile Regina Margherita, ha espresso il suo parere circa le perquisizioni e gli ultimi eventi sul centro culturale Askatasuna. A parer suo era “un centro dell’eversione”.

Svariate le opinioni politiche e culturali a riguardo: abbiamo cercato di creare un quadro opinionisti dei vari fronti qui.

