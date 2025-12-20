CronacaPoliticaTorino
Il ministro Zangrillo sull’Askatasuna: “Centro culturale? Balle”
Presente oggi a Torino per un evento all’ospedale infantile Regina Margherita, il ministro ha espresso il suo parere sull’Askatasuna.
“Askatasuna un centro culturale? Balle.”
Queste le parole del ministro della Pubblica amministrazione, Paolo Zangrillo. Oggi a Torino, a margine di un evento all’ospedale infantile Regina Margherita, ha espresso il suo parere circa le perquisizioni e gli ultimi eventi sul centro culturale Askatasuna. A parer suo era “un centro dell’eversione”.
Svariate le opinioni politiche e culturali a riguardo: abbiamo cercato di creare un quadro opinionisti dei vari fronti qui.
