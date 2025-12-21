Mole Urbana apre a Fabriano il primo Temporary Store

TORINO – Fabriano diventa la prima tappa di un nuovo percorso di incontro tra industria, territorio e cittadinanza. Mole Urbana ha inaugurato nel centro storico della città il suo primo Temporary Store, uno spazio pensato per portare il prodotto fuori dalla fabbrica e metterlo direttamente davanti alle persone, in un contesto autentico e quotidiano.

La scelta di Fabriano non è casuale. Dopo la presentazione istituzionale di maggio, alla presenza anche del Ministro delle Imprese e del Made in Italy Adolfo Urso, l’azienda torna nelle Marche con un gesto concreto: rendere visibile e accessibile la propria idea di mobilità urbana leggera, favorendo un dialogo diretto con chi vive la città ogni giorno.

Il Temporary Store nasce infatti come luogo di confronto e ascolto. Al suo interno è possibile conoscere da vicino la gamma dei veicoli, ricevere informazioni sul progetto e sulle modalità di accesso al prodotto, entrare in contatto con il team Mole Urbana e prenotare un’esperienza dal vivo. L’obiettivo non è solo mostrare, ma raccogliere feedback, suggerimenti e osservazioni utili a migliorare ulteriormente il prodotto.

Negli ultimi mesi Mole Urbana ha accelerato il proprio percorso di crescita. Dall’avanzamento industriale allo sviluppo del prodotto, fino ai momenti pubblici che ne hanno scandito l’evoluzione, come l’inaugurazione dello stabilimento di Orbassano, a Torino, avvenuta lo scorso 7 novembre. Un passaggio chiave che rafforza la visione industriale del brand, fondata su una filiera italiana solida e su competenze diffuse.

Al progetto partecipano anche realtà come Gianoplast Srl, Officina Funny Metal, LA. ME. P SNC e Politecnica, aziende coinvolte nella produzione di telai, sedili e nello sviluppo complessivo del veicolo.

Lo spazio resterà aperto per un mese e rappresenta il primo capitolo di un format destinato a essere replicato in altre città italiane.

