Sanità piemontese: aperta la call per l’innovazione

TORINO – La Regione Piemonte, insieme ad Azienda Zero, avvia un nuovo percorso dedicato all’innovazione in ambito sanitario e sociosanitario con la pubblicazione di un avviso pubblico esplorativo rivolto a soggetti pubblici e privati. L’obiettivo è raccogliere proposte e soluzioni capaci di rendere più efficienti i processi, migliorare la qualità delle cure e rafforzare la sostenibilità del sistema sanitario regionale, senza modificare la natura pubblica dei servizi esistenti.

L’iniziativa si inserisce in una strategia più ampia di modernizzazione della sanità piemontese e mira a favorire l’emersione di idee ad alto valore aggiunto, in grado di incidere positivamente sull’appropriatezza delle cure, sugli esiti clinici e sull’organizzazione delle attività ospedaliere e territoriali. Le proposte potranno riguardare diversi ambiti, dai farmaci ai dispositivi medici, fino a piattaforme digitali evolute e applicazioni basate sull’intelligenza artificiale.

Azienda Zero e la Direzione Sanità regionale avranno il compito di valutare i progetti presentati e, per quelli ritenuti più interessanti, attivare momenti di approfondimento e confronto diretto. Il percorso è pensato per garantire trasparenza, continuità e chiarezza nel dialogo tra istituzioni e proponenti, creando un canale strutturato di relazione tra il sistema pubblico e il mondo dell’innovazione.

La call non prevede alcuna forma di privatizzazione dei servizi sanitari, ma punta esclusivamente a migliorare l’efficacia e l’efficienza di ciò che già esiste, attraverso l’introduzione di soluzioni tecnologiche e organizzative innovative. L’obiettivo è costruire un modello capace di valorizzare le competenze esterne e di trasformarle in benefici concreti per i cittadini.

