Esplode bombola di gas che fa scaturire incendio in una casa di Poirino: 3 minorenni salvati dai carabinieri
POIRINO – Esplode una bombola di gas, che ha fatto scaturire un incendio in una casa in via Trieste a Poirino. L’esplosione è avvenuto nel pomeriggio di oggi, lunedì 22 dicembre 2025.
Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 Azienda Zero con le ambulanze della Croce Rossa di Poirino e l’elisoccorso, i vigili del fuoco del distaccamento di Chieri, con l’aiuto dei colleghi di Torino Lingotto e Torino Centrale e i carabinieri della stazione locale.
Nella casa vi abita una famiglia di origini pachistane. Una giovane di 27 anni ha riportato lievi ustioni ed è stata trasportata in ambulanza all’ospedale Santa Croce di Moncalieri. I suoi tre fratelli minorenni sono stati salvati con l’uso di una scala dai militari dell’Arma.
“Ero a casa – racconta a TorinoToday la vicina che li ha aiutati nei soccorsi, che è anche una soccorritrice della Croce Verde di Villastellone – e ho sentito uno scoppio. Sono uscita e c’erano tre persone sul balcone. Per fortuna avevo una scala a portata di mano perché sto ristrutturando. L’ho portata fuori e intanto sono arrivati i carabinieri in borghese”.
In seguito ai primi controlli dei tecnici comunali, la casa è stata dichiarata inagibile. In corso le indagini dei carabinieri per accertare la dinamica dell’accaduto.
