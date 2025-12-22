Esplode bombola di gas che fa scaturire incendio in una casa di Poirino: 3 minorenni salvati dai carabinieri

POIRINO – Esplode una bombola di gas, che ha fatto scaturire un incendio in una casa in via Trieste a Poirino. L’esplosione è avvenuto nel pomeriggio di oggi, lunedì 22 dicembre 2025.

Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 Azienda Zero con le ambulanze della Croce Rossa di Poirino e l’elisoccorso, i vigili del fuoco del distaccamento di Chieri, con l’aiuto dei colleghi di Torino Lingotto e Torino Centrale e i carabinieri della stazione locale.

Nella casa vi abita una famiglia di origini pachistane. Una giovane di 27 anni ha riportato lievi ustioni ed è stata trasportata in ambulanza all’ospedale Santa Croce di Moncalieri. I suoi tre fratelli minorenni sono stati salvati con l’uso di una scala dai militari dell’Arma.

“Ero a casa – racconta a TorinoToday la vicina che li ha aiutati nei soccorsi, che è anche una soccorritrice della Croce Verde di Villastellone – e ho sentito uno scoppio. Sono uscita e c’erano tre persone sul balcone. Per fortuna avevo una scala a portata di mano perché sto ristrutturando. L’ho portata fuori e intanto sono arrivati i carabinieri in borghese”.

In seguito ai primi controlli dei tecnici comunali, la casa è stata dichiarata inagibile. In corso le indagini dei carabinieri per accertare la dinamica dell’accaduto.

Rimani aggiornato seguendoci su Google News! SEGUICI

Iscriviti al canale Quotidiano Piemontese su WhatsApp, segui la nostra pagina Facebook e continua a leggere Quotidiano Piemontese