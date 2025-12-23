Salute
Asti: inaugurata un’altra sala del pronto soccorso dell’ospedale Massaia
Ha una capienza di circa 20 persone
ASTI – Al pronto soccorso dell’ospedale Cardinal Massaia di Asti da oggi è disponibile una seconda sala di attesa. Si trova nell’area adiacente all’ingresso delle autoambulanze ed è composta da due locali in grado di accogliere circa 20 persone.
“Gli interventi di adeguamento del Cardinal Massaia alla normativa antisismica, realizzati nell’ambito del Pnrr – spiegano Andrea Fabbo, direttore sanitario dell’Asl At, e Gianluca Ghiselli, della struttura complessa Pronto Soccorso – Medicina e Chirurgia d’Accettazione e d’Urgenza – hanno comportato una riduzione degli spazi della storica sala d’attesa. I nuovi locali, raddoppiando la capienza complessiva, garantiscono una sistemazione più confortevole per accompagnatori e familiari dei pazienti in arrivo. L’auspicio è quello di riuscire a contenere i disagi nei periodi di maggiore afflusso, come quelli che tradizionalmente caratterizzano la stagione invernale”.
