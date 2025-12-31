Intervento cardiochirurgico innovativo ad Alessandria: un paziente dal Cile operato con successo

ALESSANDRIA – Un intervento cardiochirurgico combinato tra i primi in Italia è stato effettuato con successo all’azienda ospedaliero-universitaria di Alessandria su un paziente proveniente dal Cile.

La procedura innovativa ha permesso di trattare contemporaneamente l’aritmia tramite ablazione a radiofrequenza e di prevenire il rischio tromboembolico con la chiusura dell’auricola sinistra tramite dispositivi all’avanguardia. L’atto operatorio ha incluso anche la sostituzione della valvola aortica, rendendo l’intervento particolarmente complesso e unico nel suo genere.

L’operazione è stata condotta dall’équipe guidata da Giulio Tessitore, insieme a Andrea Audo ed Eugenio Massa, confermando la capacità dell’ospedale alessandrino di offrire trattamenti multidisciplinari e tecnologicamente avanzati.

