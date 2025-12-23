Seguici su

Incendio nel magazzino di un supermercato a Torino, in pieno centro

TORINO – Un incendio è divampato nel pomeriggio di oggi a Torino in pieno centro, tra via XX Settembre e via Monte di Pietà. A prendere fuoco sono stati alcuni oggetti depositati nel magazzino del supermercato Pam.

Dalle prime informazioni disponibili non sembrano esserci feriti. É presente però una grossa nube di fumo che impedisce il passaggio a piedi delle persone.

Le forze dell’ordine hanno chiuso il tratto di strada e ci sono forti disagi per il trasporto pubblico di Gtt.

