Aperto un fascicolo sulla morte del 16enne trovato morto in un canale del novarese: ecco perché

NOVARA – É stato aperto un fascicolo, nella procura di Novara, sul caso di Dario Cipullo, il ragazzo morto in un canale di Agognate, nel novarese. L’apertura di un fascicolo è quel passaggio in cui la procura raccoglie più informazioni e documenti possibili riguardo a un determinato fatto, connesso a un reato.

In questo caso si tratta di istigazione al suicidio. La particolarità però è che non ci sono, realmente, degli elementi che indirizzano gli inquirenti verso questo tipo di reato. Il procedimento è contro ignoti in modo che le indagini siano condotte in modo strutturato. Al Corriere della Sera il procuratore Giuseppe Ferrando ha spiegato che “Pur in assenza di elementi che facciano pensare a questa possibilità era necessario iscrivere una notizia di reato, ora contro ignoti, che ci consentisse di svolgere attività come i sequestri”.

L’autopsia sul suo corpo sarà eseguita oggi.

