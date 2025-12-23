Seguici su

Aperto un fascicolo sulla morte del 16enne trovato morto in un canale del novarese: ecco perché

Inserire una notizia di reato permette di condurre indagini più approfondite e quindi acquisire più documenti sui fatti

Sandro Marotta

Pubblicato

2 minuti fa

il

NOVARA – É stato aperto un fascicolo, nella procura di Novara, sul caso di Dario Cipullo, il ragazzo morto in un canale di Agognate, nel novarese. L’apertura di un fascicolo è quel passaggio in cui la procura raccoglie più informazioni e documenti possibili riguardo a un determinato fatto, connesso a un reato.

In questo caso si tratta di istigazione al suicidio. La particolarità però è che non ci sono, realmente, degli elementi che indirizzano gli inquirenti verso questo tipo di reato. Il procedimento è contro ignoti in modo che le indagini siano condotte in modo strutturato. Al Corriere della Sera il procuratore Giuseppe Ferrando ha spiegato chePur in assenza di elementi che facciano pensare a questa possibilità era necessario iscrivere una notizia di reato, ora contro ignoti, che ci consentisse di svolgere attività come i sequestri”.

L’autopsia sul suo corpo sarà eseguita oggi.

