Volley femminile: Chieri si aggiudica il derby contro Novara, vince Monviso ma nulla da fare per Cuneo

TORINO – Reale Mutua Fenera Chieri ’76-Igor Gorgonzola Novara 3-1 (25-23; 23-25; 25-12; 25-21)

Il derby fra Reale Mutua Fenera Chieri ’76 e Igor Gorgonzola Novara è biancoblù. L’ultima partita prima di Natale vede Spirito e compagne farsi il miglior regalo possibile sconfiggendo 3-1 le gaudenziane, risultato tre volte positivo: perché permette di girare subito pagina dopo la brutta prova e la sconfitta di 72 ore prima a Milano, di mantenere l’imbattibilità stagionale al PalaFenera con 8 successi su 8 e 23 punti conquistati su 24 disponibili, e di non perdere contatto in classifica dal gruppo di testa.

Prestazione solida e convincente da parte di Chieri che anche nei momenti di difficoltà resta sempre in partita. Combattutissimi i primi due set che terminano entrambi 25-23, il primo a favore delle padrone di casa che esultano in rimonta da 17-21, il secondo appannaggio di Novara, più lucida nel finale. Dopo un terzo set a senso unico concluso con un eloquente 25-12, nel quarto set le ragazze di Negro passano in vantaggio sul 10-9 e da lì in poi non si fanno più avvicinare chiudendo 25-21.

Savino Del Bene Scandicci 3-0 Honda Cuneo Granda Volley (25-15, 27-25, 25-13)

La Honda Cuneo Granda Volley esce sconfitta per 3-0 nella sfida contro le Campionesse del Mondo della Savino Del Bene Scandicci: al Pala Big Mat le toscane si impongono in tre set, dopo che le Gatte sono riuscite a trascinare ai vantaggi solo il secondo parziale.

Wash4Green Monviso Volley – Bartoccini-MC Restauri Perugia 3-0 (25/23, 25/22, 25/20)

La Wash4Green si è imposta 3-0 sulla Bartoccini-Mc Restauri Perugia, avversaria diretta per la salvezza. La terza giornata di ritorno regala grandi sorrisi a Bussoli e compagne che giocano una partita di squadra, compatte e mai arrendevoli, concentrate sull’obiettivo e concrete, guidate una D’Odorico che ci mette cuore, grinta e punti (13) guadagnandosi meritatamente il premio mvp.

Davyskiba segna 19 punti, 11 per Sylves che attacca con un incredibile 88% di efficienza. Nella metà campo ospite è Gardini la top scorer (18), bene anche Perinelli che chiude con 13 punti. Punti d’oro che danno una boccata di ossigeno puro alla squadra e a tutta la società.

Rimani aggiornato seguendoci su Google News! SEGUICI

Iscriviti al canale Quotidiano Piemontese su WhatsApp, segui la nostra pagina Facebook e continua a leggere Quotidiano Piemontese