Cresce il pericolo valanghe sulle montagne del Piemonte. Il pericolo è forte in provincia di Cuneo

Le intense nevicate sul Piemonte di questi giorni hanno fatto crescere il pericolo valanghe in Piemonte. Le condizioni valanghive sono sfavorevoli. Le escursioni al di fuori delle piste battute sono sconsigliate.

Secondo il bollettino di Aineva e secondo Arpa Piemonte la tanta neve fresca sta diventando progressivamente sempre più instabile anche per la pioggia successiva.

