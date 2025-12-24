CronacaCuneoMeteoPiemonte
Cresce il pericolo valanghe sulle montagne del Piemonte. Il pericolo è forte in provincia di Cuneo
La tanta neve fresca sta diventando progressivamente sempre più instabile anche per la pioggia
Le intense nevicate sul Piemonte di questi giorni hanno fatto crescere il pericolo valanghe in Piemonte. Le condizioni valanghive sono sfavorevoli. Le escursioni al di fuori delle piste battute sono sconsigliate.
Secondo il bollettino di Aineva e secondo Arpa Piemonte la tanta neve fresca sta diventando progressivamente sempre più instabile anche per la pioggia successiva.
La neve fresca può facilmente subire un distacco provocato o spontaneo. Soprattutto sui pendii ripidi si prevedono frequenti valanghe spontanee di grandi dimensioni che in alcuni punti possono avanzare parecchio. In alcuni punti le valanghe possono subire un distacco nella neve vecchia.
Nelle conche, nei canaloni e dietro ai cambi di pendenza si sono formati accumuli di neve ventata instabili. Ciò soprattutto sui pendii in quota.
Con l’intensificarsi delle nevicate, durante il pomeriggio il numero e le dimensioni dei punti pericolosi aumenteranno. Le escursioni sono sconsigliate.
