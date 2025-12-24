CittadiniTorino
DEEJAY TEN 2026: quattro tappe da Torino a Milano tra sport e divertimento
La corsa non competitiva di Radio Deejay torna per coinvolgere runner di tutte le età
TORINO – Dopo il successo dell’edizione precedente, con oltre 60mila partecipanti, la DEEJAY TEN annuncia il calendario 2026 con quattro tappe: Torino il 29 marzo, Bari il 19 aprile, Treviso il 17 maggio e Milano il 4 ottobre per il gran finale. La manifestazione, ideata da Linus e organizzata da Radio Deejay, si conferma come un evento non agonistico aperto a tutti, offrendo la possibilità di percorrere le città senza traffico e vivere una domenica tra sport e divertimento.
L’evento propone due percorsi di 10 e 5 km, rispettivamente per over 16 e per partecipanti di tutte le età. Sponsor tecnico dell’edizione sarà Adidas, che fornirà maglie e gym sack, e accompagnerà ogni tappa con eventi speciali, sessioni di allenamento funzionale e attività interattive presso l’expo del villaggio Deejay Ten. Per la prima tappa di Torino, le maglie saranno verde acqua per i 10 km e rosa per i 5 km.
Ogni partecipante riceverà pettorale, chip per il rilevamento cronometrico, sacca ristoro con medaglia e gadget degli sponsor.
Le iscrizioni sono aperte da mercoledì 17 dicembre sul sito ufficiale di Radio Deejay.
Iscriviti al canale Quotidiano Piemontese su WhatsApp, segui la nostra pagina Facebook e continua a leggere Quotidiano Piemontese