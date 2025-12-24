Natale in Piemonte, spesa da 270 milioni tra tavole imbandite e regali

TORINO – Le feste natalizie rappresentano un momento chiave per l’economia piemontese, con una spesa complessiva stimata in circa 270 milioni di euro tra la cena della vigilia e il pranzo del 25 dicembre. Ogni piemontese investirà in media 119 euro, cifra che riflette un equilibrio tra rispetto della tradizione e attenzione al budget familiare.

Il Natale resterà principalmente un’occasione da trascorrere in casa, con tre persone su quattro che festeggeranno tra parenti e tavole imbandite, mentre solo una piccola quota si sposterà da amici o in località di vacanza. La spesa si concentrerà su cibi tradizionali, libri e regali last minute come cosmetici e capi di abbigliamento a tema natalizio. Pasticcerie e gastronomie registrano un intenso afflusso di clienti, con vendite in linea con quelle dell’anno scorso.

Anche il settore turistico beneficia delle festività: le strutture ricettive registrano quasi il tutto esaurito per Capodanno, inizio gennaio e Epifania, confermando il ruolo del turismo interno e familiare nella stagione invernale.

