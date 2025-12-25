Vercelli, arrestati tre malviventi specializzati in furti nei parcheggi dei supermercati

VERCELLI – La Squadra Mobile della Questura di Vercelli ha portato a termine un’operazione che ha permesso di fermare tre soggetti ritenuti responsabili di un furto con destrezza ai danni di una donna all’interno di un parcheggio cittadino.

Secondo quanto ricostruito dalla Polizia, l’intervento è scattato subito dopo la segnalazione di un’autovettura sospetta, ritenuta utilizzata da individui dediti a furti predatori in città. Pochi minuti dopo, una donna aveva denunciato di essere stata derubata della propria borsa mentre era intenta a caricare la spesa in auto: uno dei malviventi l’aveva distratta con un pretesto, mentre un complice aveva rapidamente sottratto la borsa dal sedile anteriore del veicolo, fuggendo poi a bordo di un’automobile guidata da un terzo complice.

Gli agenti, sospettando un collegamento tra i due episodi, hanno intercettato l’auto segnalata e, con l’ausilio della Squadra Volante, sono riusciti a fermarla definitivamente. L’attività investigativa immediata ha permesso di ricostruire il percorso dei malfattori e di individuare, grazie alle telecamere di videosorveglianza cittadine, il momento in cui uno dei soggetti si disfava della borsa della vittima, rinvenuta successivamente in un bidone della spazzatura lungo il tragitto.

Durante la perquisizione dell’autovettura, la Polizia ha inoltre recuperato altri oggetti appartenenti alla donna. I tre indagati sono stati tratti in arresto e associati alla casa circondariale di Vercelli. In loro possesso sono stati sequestrati circa 1.500 euro in contanti, ritenuti provento di altri reati. Successivamente, a seguito della convalida, i soggetti sono stati posti agli arresti domiciliari e destinatari della misura di prevenzione del foglio di via dal Questore della provincia. Tutti gli effetti personali della vittima sono stati restituiti.

Il modus operandi dei malviventi, tipico dei furti con destrezza nei parcheggi dei supermercati, evidenzia l’importanza della prudenza: con pretesti come la segnalazione di una monetina caduta, le vittime vengono distratte mentre i complici si appropriano di borse e oggetti lasciati in auto. La Polizia invita, pertanto, a prestare la massima attenzione per non cadere nei raggiri di questi criminali.

