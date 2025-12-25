Leini, nella notte di Natale uomo di 75 anni investito e ucciso dall’autista di un’auto, che è fuggito

LEINI’ – Una tragedia ha segnato la notte di Natale a Leini. Un uomo di 75 anni ha perso la vita dopo essere stato investito dall’autista di un’automobile in via Monte Grappa, davanti al civico 27, intorno alle 2.30 della notte tra il 24 e il 25 dicembre.

Secondo le prime ricostruzioni, il pedone è stato trascinato per circa 30 metri, poi l’auto si è allontanata e l’autista ha fatto perdere le proprie tracce. Sul luogo dell’incidente sono intervenuti i soccorsi della Croce Verde di Villastellone per il 118 di Azienda Zero, ma per l’uomo non c’è stato nulla da fare.

Indagano sui fatti i carabinieri della compagnia di Venaria Reale, che stanno cercando di ricostruire la dinamica dell’investimento e rintracciare il conducente responsabile.

Rimani aggiornato seguendoci su Google News! SEGUICI

Iscriviti al canale Quotidiano Piemontese su WhatsApp, segui la nostra pagina Facebook e continua a leggere Quotidiano Piemontese