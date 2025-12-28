Due arrampicatori sono rimasti bloccati su una parete di roccia a Cumiana: soccorsi nella notte dall’elisoccorso

CUMIANA – Una coppia di arrampicatori è stata soccorsa ieri notte (27 dicembre) dopo essere rimasta bloccata su una parete di roccia a Cumiana (TO). L’allarme è stato lanciato intorno alle 17.15: la coppia si trovava in sosta quasi a terra, ma le corde doppie con cui si stavano calando sono rimaste incastrate, impedendo di proseguire la discesa in sicurezza.

Sono intervenuti il Soccorso Alpino e Speleologico Piemontese e l’elisoccorso di Azienda Zero Piemonte: dopo una prima ricognizione aerea, i piloti hanno valutato che era possibile sbarcare i soccorritori al verricello direttamente sulla sosta dove erano bloccati i due scalatori.

Si è quindi proceduto con l’operazione recuperando entrambi i malcapitati al verricello e trasportandoli a valle infreddoliti, ma in buone condizioni.

