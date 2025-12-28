Vandalizzata a Savigliano la “roulette dei bambini” dell’ente benefico Oasi Giovani

SAVIGLIANO – Ignoti hanno vandalizzato il parco di palazzo Longis a Savigliano (CN), sede dell’ente no profit Oasi Giovani. I vandali, passando dal cancello sul retro, si sono introdotti nel giardino della struttura e hanno devastato una roulotte che l’ente teneva in quell’area in attesa di farne una struttura giochi per bambini. Sono stati spaccati tutti i vetri e sono stati scaraventati e sparsi i giochi dei piccoli che si trovavano nell’area esterna.

«Un gesto vile che ci lascia con l’amaro in bocca» – commenta il presidente di Oasi Gianfranco Saglione – «La roulotte ci era stata donata da una famiglia di Savigliano: l’avevamo recentemente “svuotata” ed era prossima all’allestimento per farne una casetta o un angolo giochi a disposizione dei piccoli ospiti dei micronidi».

Oasi Giovani ha sporto denuncia contro ignoti.

«Ora» – prosegue Saglione – «valuteremo se sarà ancora possibile utilizzare il mezzo dopo quest’atto vandalico che l’ha fortemente compromesso. Sappiamo che non sarà facile risalire ai responsabili, ma ci auguriamo che si rendano almeno conto della gravità del gesto che hanno compiuto, tutto a danno dei nostri piccoli».

Oasi Giovani è un ente del terzo settore impegnato per il sostegno educativo di bambini, ragazzi e famiglie. È nato nel 1997 dalla fusione di tre storiche organizzazioni benefiche, una delle quali aveva visto la luce nel lontano 1636.

