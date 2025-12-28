Problemi con il teleriscaldamento a Bardonecchia: decine di alloggi freddi e senza acqua calda

BARDONECCHIA – Numerose segnalazioni di termosifoni a malapena tiepidi o del tutto freddi a Bardonecchia (TO): terzo anno di fila in cui si avvertono disagi. Ieri, 27 dicembre, il Comune ha diffuso un comunicato stampa con il quale ha ammesso la propria impotenza nel risolvere il problema, precisando che le responsabilità sono della società incaricata del servizio. Nel mirino quindi c’è ancora una volta Lumina, la società che gestisce la centrale del teleriscaldamento di Bardonecchia, e che presto sarà sostituita in questa funzione da un nuovo gestore.

Il problema degli alloggi freddi e dell’acqua del rubinetto fredda pare essere particolarmente grave a Les Arnauds, dove in molte abitazioni residenti e inquilini dicono che si fatica ad arrivare a 12-13 gradi. La situazione è fastidiosa sia per i residenti, sia per centinaia di turisti e proprietari di seconde case, recatisi a Bardonecchia per un periodo di vacanza.

