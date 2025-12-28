Valanga a Claviere, in alta Val di Susa

TORINO – Una grossa parete di neve fresca si è staccata intorno alle 14 di oggi a Claviere, in alta val di Susa. Dal numero di elicotteri e di mezzi che stanno raggiungendo il luogo della valanga (una zona di fuori pista), è probabile che alcune persone siano state coinvolte, ma non è ancora chiaro quante siano. L’elicottero sta sorvolando la zona, mentre le squadre del soccorso alpino, dei carabinieri e del 118 stanno procedendo via terra.

Il pericolo valanghe, secondo il bollettino di Arpa Piemonte, è alto nella giornata di oggi. A causa delle nevicate abbondanti dei giorni scorsi e le alte temperature odierne, il manto nevoso in alcuni punti potrebbe non essersi sedimentato in modo stabile.

