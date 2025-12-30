Scontro tra camion e bus nel tratto di A26 tra Ovada e l’allacciamento con l’A10: perde la vita l’autista dell’autobus, 20 i feriti

OVADA – Un grave scontro tra camion e bus avvenuto ieri sera, 29 dicembre, sulla A26 Genova-Gravellona Toce ha provocato un morto e 20 feriti. L’impatto è avvenuto poco dopo le 21 sul passo del Turchino all’altezza di Mele (GE), e la vittima è l’autista dell’autobus. Coinvolti in tutto 5 veicoli: un bus, un camion e tre auto. Secondo una prima ricostruzione della dinamica, l’autobus avrebbe urtato il camion in un restringimento di carreggiata, per cause ancora da accertare. Sul posto sono arrivate due automediche del 118 e quattro ambulanze, oltre ai Vigili del Fuoco del distaccamento di Multedo (GE) e di Ovada (AL) e la Polizia stradale di Ovada. È intervenuto anche il personale del Tronco 1 di Genova di Autostrade per l’Italia.

Per via dello scontro, è rimasto chiuso alcune ore nella notte tra ieri e oggi il tratto autostradale tra Ovada e l’allacciamento con l’A10 Genova-Savona, oltre all’entrata di Masone (GE) e di Ovada in direzione Genova. Alle 4.15 circa, il tratto tra Ovada e allacciamento di A10 è stato poi riaperto, così come le due entrate che erano state chiuse. Al momento, nel tratto interessato non si registrano problemi nella viabilità.

