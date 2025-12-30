Il sindaco di Racconigi si congratula con due cittadini che hanno fermato uno scippatore: «Un gesto di coraggio, di civiltà, di responsabilità»

RACCONIGI – «Ci sono momenti che ti riempiono il cuore e ti fanno dire, senza pensarci due volte: sono orgoglioso. Orgoglioso di appartenere a questa comunità, orgoglioso – oggi più che mai – di essere il sindaco di Racconigi». Si apre così il comunicato diffuso dal primo cittadino della località in provincia di Cuneo Valerio Oderda, che si è congratulato con i concittadini Luca e Roberta per aver individuato, inseguito, bloccato e consegnato ai Carabinieri uno scippatore.

È successo ieri, 29 dicembre, in mattinata: dopo essere stato avvisato dalla moglie Roberta dello scippo, Luca è intervenuto. «Un gesto di coraggio, di civiltà, di responsabilità» – prosegue il sindaco – «Un gesto che ci ricorda che le persone per bene ci sono, che c’è ancora chi sceglie di stare dalla parte giusta, anche quando sarebbe più facile voltarsi dall’altra parte». «Che il vostro gesto sia d’esempio – e di incoraggiamento – anche nei piccoli atti quotidiani. Perché, ogni giorno, c’è sempre una scelta da fare tra ciò che è giusto e ciò che è comodo. E voi, oggi, avete scelto ciò che era giusto. Racconigi vi è sinceramente grata» conclude.

