Venaria Reale: 73enne viene investito mentre attraversa la strada, è grave in ospedale

VENARIA REALE – È stato trasportato in condizioni serie all’ospedale San Giovanni Bosco di Torino, con un trauma cranico, l’uomo di 73 anni che, nella mattinata di oggi, è stato investito.

Secondo quanto appreso, la conducente della automobile – una donna di 45 anni – stava eseguendo una manovra di svolta all’incrocio tra via D’Annunzio e via IV Novembre quando ha investito il 73enne che stava attraversando la strada sulle strisce pedonali.

La donna si è subito fermata e ha chiamato i soccorsi. Sul posto, oltre al personale sanitario del 118 che ha soccorso e trasportato l’uomo al Giovanni Bosco, anche la polizia locale per i rilievi del caso e ricostruire quanto accaduto.

Rimani aggiornato seguendoci su Google News! SEGUICI

Iscriviti al canale Quotidiano Piemontese su WhatsApp, segui la nostra pagina Facebook e continua a leggere Quotidiano Piemontese