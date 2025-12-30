Furto di una collanina in piazza Carlo Felice a Torino, arrestato

TORINO – Martedì 23 dicembre, intorno 16, un giovane ha rapinato un ragazzo a Piazza Carlo Felice, rubandogli una collanina. Un cittadino ha segnalato l’accaduto alla Polizia Locale, che stava effettuando controlli nella zona. La capopattuglia ha individuato il sospetto, un ragazzo di 18 anni, e lo ha bloccato con l’aiuto di altre pattuglie. Dopo essere stato identificato, il giovane è stato portato al comando di Via Bologna per il deferimento per rapina impropria. Il pubblico ministero ha disposto l’arresto, e il giovane è stato trasferito alla Casa Circondariale Lorusso e Cutugno. Le indagini sono ancora in corso

Rimani aggiornato seguendoci su Google News! SEGUICI

Iscriviti al canale Quotidiano Piemontese su WhatsApp, segui la nostra pagina Facebook e continua a leggere Quotidiano Piemontese