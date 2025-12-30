Fuga di gas da un tubo, evacuato il palazzo della Provincia e della Prefettura di Alessandria

ALESSANDRIA – Vigili del fuoco, carabinieri e polizia davanti a Palazzo Ghilini, la sede della Prefettura e della Provincia di Alessandria. La causa? Una fuga di gas registrata nella mattina di oggi, 20 dicembre. Intorno alle 7,40 alcune persone hanno segnalato una fuga di metano a causa della rottura di un tubo in via Pontida, forse dovuta alle basse temperature e al fitto passaggio di auto lungo la strada. Per questo i dipendenti del palazzo sono stati fatti uscire.

Sono intervenuti i tecnici di Amag Reti Idriche per per la riparazione del guasto e una squadra dei vigili del fuoco è rimasta sul posto per monitorare l’evolversi della situazione. I dipendenti della ditta che ha ripristinato il manto stradale. A mezzogiorno la situazione si è risolta e via Pontida è tornata percorribile.

