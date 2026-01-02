A Montegioco, nell’alessandrino, un uomo di 90 anni ha perso la vita dopo essere uscito di strada con l’auto

ALESSANDRIA – Un uomo di 90 anni è morto nella mattina di oggi in frazione Palazzo, a Montegioco, nell’alessandrino, dopo essere uscito di strada con l’auto. L’impatto è avvenuto a metà mattinata: Virgionio Berutti, questo il nome della vittima, per cause da chiarire ha perso il controllo del veicolo, ha sbandato, è uscito di strada e si è schiantato contro un palo.

A bordo c’era anche la moglie della vittima, che non ha riportato gravi conseguenze, ma è stata comunque trasportata con l’elisoccorso del 118 in codice giallo all’ospedale di Alessandria.

