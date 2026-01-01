Seguici su

CittadiniTorino

Il Capodanno 2026 a Torino visto dal cielo

I fuochi artificiali hanno illuminato la notte torinese

Gabriele Farina

Pubblicato

5 secondi fa

il

TORINO – La notte che si è appena conclusa ha salutato il 2025 per dare il benvenuto al 2026. Torino ha festeggiato con due eventi ufficiali al chiuso (il concertone pop all’Inalpi Arena e quello di musica classica al Teatro Regio), senza eventi ufficiali in piazza.

Per approfondire:

I cittadini di Torino però non hanno perso l’occasione per scendere comunque per le strade e festeggiare, spesso facendo brillare nel cielo notturno coloratissimi (anche se a volte un po’ troppo rumorosi) fuochi artificiali.

Gianmaria Borsarelli, dell’Aero Club Torino ASD, ha ripreso lo spettacolo da una postazione privilegiata: dal cielo.

Torino illuminata dai fuochi d’artificio nella notte di Capodanno

Google News Rimani aggiornato seguendoci su Google News!
SEGUICI

Iscriviti al canale Quotidiano Piemontese su WhatsApp, segui la nostra pagina Facebook e continua a leggere Quotidiano Piemontese

Argomenti correlati:
E tu cosa ne pensi?

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *