Il Capodanno 2026 a Torino visto dal cielo

TORINO – La notte che si è appena conclusa ha salutato il 2025 per dare il benvenuto al 2026. Torino ha festeggiato con due eventi ufficiali al chiuso (il concertone pop all’Inalpi Arena e quello di musica classica al Teatro Regio), senza eventi ufficiali in piazza.

I cittadini di Torino però non hanno perso l’occasione per scendere comunque per le strade e festeggiare, spesso facendo brillare nel cielo notturno coloratissimi (anche se a volte un po’ troppo rumorosi) fuochi artificiali.

Gianmaria Borsarelli, dell’Aero Club Torino ASD, ha ripreso lo spettacolo da una postazione privilegiata: dal cielo.

Torino illuminata dai fuochi d’artificio nella notte di Capodanno

