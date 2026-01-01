Anche due ventenni piemontesi tra i sopravvissuti dell’incendio di Crans-Montana

CRANS-MONTANA – Nella notte di Capodanno, un incendio la cui origine resta ancora da determinare è scoppiato nel bar “Le Constellation” a Crans-Montana, causando una quarantina di morti e circa 115 feriti.

Intorno all’1.30 è stato notato del fumo provenire dal locale. Due ragazze piemontesi, provenienti dal Cusio-Ossola, stavano proprio entrando nel locale quando hanno notato il fumo provenire dal fondo delle scale e il fuggi fuggi. Sono quindi scampate dal rogo per pochissimo. “Le ragazze sono sotto choc, per cortesia lasciatele in pace” – ribadisce il papà ai giornalisti, dopo che le due giovani hanno parlato con gli psicologi del Care Team.

Gli italiani dispersi sono 6 mentre i ricoverati sono 13, e per confortare i genitori che cercano i propri figli sono arrivati sul posto l’ambasciatore italiano in Svizzera, Gian Lorenzo Cornado e la console generale a Ginevra, Nicoletta Piccirillo.

“Il bilancio parla di una quarantina di persone decedute e circa 115 feriti, in gran parte in gravi condizioni. Le vittime sono di diverse nazionalità. Le operazioni di identificazione sono in corso e potrebbero richiedere diversi giorni, se non settimane” – fanno sapere le autorità in una conferenza stampa sul posto.

Rimani aggiornato seguendoci su Google News! SEGUICI

Iscriviti al canale Quotidiano Piemontese su WhatsApp, segui la nostra pagina Facebook e continua a leggere Quotidiano Piemontese