Seguici su

AstiCronaca

Accendono un barbecue in casa ad Asti: dieci intossicati di cui 2 gravi trasportati a Torino

Asti, barbecue acceso in casa a Capodanno: 10 persone intossicate dai fumi. Due trasferite a Torino in camera iperbarica

Pubblicato

3 secondi fa

il

ASTI – Doveva essere una giornata di festa per accogliere il nuovo anno, ma un gruppo di 10 persone è finito in ospedale oggi, giovedì 1° gennaio 2026, per aver acceso il barbecue in casa ad Asti.

Per approfondire:

La griglia appena accesa, ha sparso i propri fumi saturando l’ambiente e causando l’intossicazione di tutti i presenti. Trasportati in ospedale ad Asti, due persone della comitiva sono state trasferite a Torino per le cure in camera iperbarica. Gli altri 8 sono già stati dimessi.

Google News Rimani aggiornato seguendoci su Google News!
SEGUICI

Iscriviti al canale Quotidiano Piemontese su WhatsApp, segui la nostra pagina Facebook e continua a leggere Quotidiano Piemontese

Argomenti correlati:
E tu cosa ne pensi?

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *