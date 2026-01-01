Accendono un barbecue in casa ad Asti: dieci intossicati di cui 2 gravi trasportati a Torino

ASTI – Doveva essere una giornata di festa per accogliere il nuovo anno, ma un gruppo di 10 persone è finito in ospedale oggi, giovedì 1° gennaio 2026, per aver acceso il barbecue in casa ad Asti.

La griglia appena accesa, ha sparso i propri fumi saturando l’ambiente e causando l’intossicazione di tutti i presenti. Trasportati in ospedale ad Asti, due persone della comitiva sono state trasferite a Torino per le cure in camera iperbarica. Gli altri 8 sono già stati dimessi.

