Un morto e due feriti gravi a causa di una valanga in alta valle Maira, nel cuneese

Il distacco della parete è avvenuto nei pressi del bivacco Bonelli

4 secondi fa

CUNEO – Una valanga ha travolto quattro escursionisti e ne ha ucciso uno nella mattina di oggi sopra Acceglio, nel cuneese. Secondo le prime informazioni il distaccamento è avvenuto nell’area del bivacco Bonelli, a 2.300 metri di quota in alta valle Maira. Dei quattro coinvolti, uno è morto e altri due sono stati recuperati in condizioni gravi.

Nell’area stanno operano il Soccorso alpino e il personale del 118 oltre alle forze dell’ordine.

