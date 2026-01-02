Seguici su

Un 19enne originario del Vco tra i feriti dell’incendio di Crans Montana

VCO –  Si chiama Gregory Esposito, ha 19 anni, è originario del Vco ed era a Crans Montana al momento dell’incendio che ha ucciso più di 40 persone nella notte di Capodanno. É uno dei 112 feriti registrati dalle autorità svizzere.

Esposito vive a Milano, ma è originario di Baveno, nel Verbano. Proprio il sindaco di questo comune, Alessandro Monti, ha detto stamattina in una nota che: “Gregory si trova in ospedale a Berna in terapia intensiva ed in condizioni stabili. Le notizie della tragedia di Crans Montana ci lasciano senza parole. Siamo vicini a tutte le persone ferite da questa immane tragedia”.

