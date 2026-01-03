Daspo di un anno per l’ultras che aveva intonato un coro razzista durante una partita di hockey a rotelle a Novara

NOVARA – La Polizia di Novara ha individuato e punito con un Daspo l’autore di un coro razzista intonato durante una partita di hockey a Novara. L’episodio era avvenuto sabato 29 novembre 2025, quando, in occasione dell’incontro di hockey a rotelle tra le squadre Azzurra Hockey Novara – Amatori Bcc Centropadana Lodi, un ultras della tifoseria del Lodi ha pronunciato una frase discriminatoria nei confronti di un giocatore della squadra locale.

Gli operatori della Digos presenti, rendendosi conto immediatamente dell’accaduto, hanno individuato il responsabile del coro e hanno acquisito i filmati. Dopo aver identificato l’autore, gli agenti lo hanno deferito per aver commesso atti di discriminazione razziale. Il Questore di Novara ha infine emanato il relativo provvedimento di Daspo della durata di un anno.

