La Protezione civile piemontese è a Crans-Montana per offrire supporto logistico e organizzativo

VERBANIA – Come annunciato negli scorsi giorni, la Regione Piemonte si è mossa attivamente per portare soccorsi e assistenza a Crans-Montana, dopo la tragedia della notte di Capodanno. Sul posto c’è una squadra di volontari del Coordinamento regionale provenienti da Verbania, incaricata di prestare assistenza logistica e organizzativa, supporto per gli spostamenti, gli alloggiamenti e altre necessità.

In base alla richiesta formulata dal Dipartimento nazionale della Protezione civile è stato attivato il modulo TAST (Team di Assistenza Tecnica e Supporto) della Protezione civile regionale. Si tratta di una struttura operativa specializzata e certificata per interventi di emergenza nazionali e internazionali, composta da volontari e professionisti piemontesi per supporto logistico e coordinamento, parte della Colonna mobile piemontese.

«Fin dai momenti immediatamente successivi alla tragedia di Capodanno» – affermano il presidente della Regione Piemonte Alberto Cirio e l’assessore regionale alla Protezione civile Marco Gabusi – «la Regione Piemonte ha offerto la sua disponibilità a collaborare con le attività di soccorso sanitario e di assistenza. Abbiamo messo a disposizione anche il nostro sistema di Protezione civile, forte dell’esperienza maturata in tante missioni internazionali, e ringraziamo i volontari che stanno svolgendo la loro preziosa e importante funzione nella cittadina svizzera».

I volontari piemontesi rimarranno attivi sul campo fino a cessata esigenza.

