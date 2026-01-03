Violento scontro tra un furgone e un autoarticolato a Villafalletto: l’autista del furgone ricoverato in codice rosso dopo essere rimasto incastrato nel veicolo

VILLAFALLETTO – Un pesante scontro ha causato il ribaltamento di un mezzo pesante e il ferimento di un autista attorno alle ore 17 di ieri, 2 gennaio, a Villafalletto (CN).

Lungo la strada provinciale 161 che attraversa la località Termine di Villafalletto, si sono scontrati un furgone e un autoarticolato, che si è ribaltato e ha terminato la sua corsa occupando una buona parte della carreggiata. Sul posto sono intervenute le squadre mediche del 118, che hanno prestato le prime cure ai conducenti. Dopo l’intervento iniziale, entrambi sono stati trasportati in ospedale per gli opportuni accertamenti: ad avere la peggio è stato l’autista del furgone, un venticinquenne di Acqui Terme, che ha riportato diverse lesioni ed è rimasto incastrato nel veicolo. Le loro condizioni sono in monitoraggio.

I Vigili del fuoco di Saluzzo e Busca hanno messo in sicurezza i veicoli per prevenire eventuali perdite di carburante o incendi, e hanno supportato le operazioni di soccorso, facilitando l’estrazione dei conducenti. Ancora in fase di accertamento da parte dei Carabinieri le cause dell’impatto.

La strada è stata chiusa temporaneamente in entrambe le direzioni per poter effettuare i rilevamenti e procedere con le complesse operazioni di rimozione dei mezzi coinvolti..

