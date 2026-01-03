CronacaTorino
Per corso Inghilterra con 1 kg di cocaina nel trolley: arrestato 22enne a Torino
Il giovane ha detto agli agenti di essere sceso da un autobus proveniente da Parigi
TORINO – Un giovane di 22 anni è stato arrestato dalla polizia di Stato per detenzione di sostanza stupefacente ai fini di spaccio.
I fatti
Durante un servizio di controllo del territorio, una volante del commissariato di P.S. Barriera Milano ha notato in corso Inghilterra, altezza di via Cavalli, un giovane che camminava portando al seguito una valigia.
Gli operatori hanno fermato il ventiduenne per un controllo: il giovane si è mostrato molto agitato, riferendo di essere appena sceso da un autobus proveniente da Parigi, senza fornire però alcuna giustificazione al viaggio.
I poliziotti, insospettiti del suo comportamento, hanno perquisito il suo trolley, al cui interno, nascosto fra alcuni capi di abbigliamento, hanno rinvenuto un sacchetto in nylon contenente 79 ovuli, per un peso complessivo di circa 900 grammi di cocaina.
La Procura della Repubblica ha richiesto e ottenuto la convalida dell’arresto.
