I torinesi su internet si sono innamorati dei bus Star 1 e Star 2

TORINO – Una nuova diva si aggira per la città. Una vera e propria Star.

Da qualche mese Torino ha visto il ritorno dei celebri microbus elettrici Star 1 e Star 2, dopo anni di assenza dalle nostre strade. Le due linee che passavano per il centro erano cadute in disuso ma nel 2025, grazie all’acquisto di nuove vetture Indcar, le strette vie del centro si sono ripopolate di piccoli simpatici autobus.

Una cosa, però, non era prevista: che i nuovi bus fossero così dannatamente adorabili.

La linea tondeggiante e fumettosa dei veicoli ha suscitato ilarità, tenerezza e curiosità dei torinesi, che in rete hanno cominciato a coltivare il culto di Star 1 e Star 2.

Non è uno scherzo: su Instagram esistono ben due fanpage. La prima si chiama @star1_enjoyers_gang, la seconda si chiama, poco creativamente, @star2_enjoyers_gang.

Entrambe le pagine sono piene di contenuti realizzati dai cittadini che incontrano per strada gli ormai iconici bus, che sono talmente teneri da essere “umanizzati”, trattati come delle vere e proprie mascotte della città. Qui sotto, un video mentre i piccoli riposano dopo una giornata di duro lavoro, ricaricando le batterie.

Ma dove portano Star 1 e Star 2?

Oltre alla tenerezza, molti si sono genuinamente chiesto dove portino Star 1 e Star 2. Questo perché i due bus, essendo molto piccoli e visibili soprattutto nelle vie pedonali del centro, all’apparenza potrebbero sembrare inutili.

Così, alcuni creators come @ossbry, si sono cimentati come dei veri esploratori alla ricerca del capolinea delle linee Star.

Per onor di cronaca, la linea Star 1 porta da Corso Farini, vicino al Campus Luigi Einaudi, fino a via Bixio, in prossimità del PalaGiustizia.

Star 2, invece, parte da Corso Bolzano, in prossimità della stazione di Porta Susa, fino a Corso Massimo d’Azeglio, nei pressi di Torino Esposizioni.

Formula vincente per la mobilità o simpatica mascotte?

Una volta capito dove portano, l’utenza apprezza la comodità e la silenziosità delle linee Star, che sgattaiolando per le vie strette riescono ad evitare il traffico delle arterie principali, portando a destinazione rapidamente e con un certo charme.

Insomma, è raro che a Torino qualcuno si emozioni per il trasporto pubblico, ma Star 1 e Star 2 sono una simpatica eccezione. Forse la città beneficerebbe di più linee del genere, o forse siamo solo accecati momentaneamente dalla tenerezza di questi pulmini. Solo il tempo ce lo potrà dire.

