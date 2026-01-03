Potere al Popolo si mobilita a Torino contro l’aggressione statunitense del Venezuela: i manifestanti a fianco di Maduro

TORINO – Manifestazione di protesta organizzata oggi nel tardo pomeriggio da Potere al Popolo a Torino, in piazza Castello. Il presidio “Giù le mani dal Venezuela” è stato organizzato poche ore dopo l’attacco militare degli USA ai danni della capitale venezuelana Caracas, avvenuto nella notte tra il 2 e il 3 gennaio (alle 7 di mattina di oggi secondo l’ora italiana).

I militanti, muniti di grossi striscioni, hanno contestato «l’aggressione imperialista degli USA» e la «complicità della RAI», accusata di aver dipinto «il Venezuela di Maduro come un narcostato», e si sono proclamati «al fianco del Venezuela bolivariano». I manifestanti hanno anche bruciato una bandiera degli Stati Uniti.

Rimani aggiornato seguendoci su Google News! SEGUICI

Iscriviti al canale Quotidiano Piemontese su WhatsApp, segui la nostra pagina Facebook e continua a leggere Quotidiano Piemontese