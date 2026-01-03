Seguici su

CronacaTorino

Soccorsi da un elicottero dei Vigili del Fuoco un escursionista e il suo cane in Val di Susa, a 2 900 metri di quota

Portati poi a valle per gli accertamenti
Marco Lovisolo

Pubblicato

18 secondi fa

il

EXILLES – Messi in salvo dai soccorritori un escursionista in difficoltà e il suo cane, in alta Val di Susa.

Per approfondire:

L’intervento di soccorso si è svolto nella mattinata di sabato 3 gennaio da parte del personale del Nucleo elicotteri dei Vigili del fuoco di Torino. L’escursionista e il suo cane si trovavano presso il bivacco Sigot, nel territorio di Exilles (TO). Il loro recupero, avvenuto con l’utilizzo dell’elicottero Drago, è stato eseguito a ben 2 900 metri di altitudine. I due sono stati successivamente trasportati a valle per accertamenti.

 

Google News Rimani aggiornato seguendoci su Google News!
SEGUICI

Iscriviti al canale Quotidiano Piemontese su WhatsApp, segui la nostra pagina Facebook e continua a leggere Quotidiano Piemontese

Argomenti correlati:
E tu cosa ne pensi?

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *