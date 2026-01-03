Il Soccorso Alpino e Speleologico piemontese invita gli appassionati di montagna alla prudenza per le «condizioni molto complicate dei manti nevosi»

PRAGELATO – «In vista del fine settimana, chiediamo a tutti gli appassionati di montagna invernale di pianificare con attenzione le uscite e di mantenere margini di sicurezza prudenziali viste le condizioni molto complicate dei manti nevosi» ammonisce oggi il Soccorso Alpino e Speleologico del Piemonte, dopo il venerdì “horror” sulle montagne cuneesi e torinesi.

I tre interventi di venerdì 2 gennaio

Come vi abbiamo raccontato, nella giornata di ieri 2 gennaio si sono registrate due vittime. Ad Acceglio (CN), in val Maira, una valanga ha provocato la morte di una donna di 50 anni, la guida alpina Sabina Reiterberger. In val Pellice, presso Bobbio Pellice (TO), ha perso la vita uno scialpinista. Gli interventi del Soccorso alpino, tuttavia, sono stati tre: nel corso del pomeriggio di ieri un’altra valanga ha travolto una donna sul monte Albergian, a Pragelato (TO). Inviato sul posto il Servizio Regionale di Elisoccorso di Azienda Zero Piemonte, l’intervento è stato reso difficile dalle raffiche di vento. Una volta sbarcata l’equipe, alla donna – che è stata estratta dalla neve grazie al compagno di gita – è stata riscontrato un forte trauma cranico, un trauma alla gamba e uno stato di ipotermia. Prestate le prime cure, la donna è stata trasferita a valle, dove è stata preparata una squadra formata dai tecnici del Soccorso Alpino e Speleologico Piemontese; tra loro anche un medico volontario.

Intanto, il bollettino valanghe dell’Arpa ha alzato al grado 3 – marcato – il livello di pericolosità della neve sui pendii delle Alpi Occidentali, a causa soprattutto del forte vento in quota, che ha spostato grandi quantità di neve.

