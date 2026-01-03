Morto in ospedale Carlo Balma, lo storico ex commerciante era stato investito a Venaria Reale

TORINO – Non ce l’ha fatta Carlo Balma, l’ex commerciate di 73 anni è morto in ospedale il primo gennaio. Si trovava ricoverato al San Giovanni Bosco di Torino dopo essere stato investito a Venaria Reale mentre attraversava la strada.

L’ex commerciante era molto noto a Venaria Reale. Tutta la comunità si è stretta al dolore della famiglia colpita dalla tragedia. Queste le parole del sindaco:

Esprimo il più profondo cordoglio per la scomparsa di Carlo Balma storico ex commerciante della nostra città.

La sua improvvisa dipartita ha lasciato un grande dolore in tutta la comunità venariese.

Generazioni di bambini, ragazzi e famiglie si sono fermate davanti alla vetrina del suo negozio in viale Buridani. Tutti incantati ad ammirare i pesciolini e le tartarughe, trasformando quel semplice gesto in un piccolo rito quotidiano, fatto di stupore, curiosità e sorrisi.

Con il suo lavoro, svolto fino alla pensione con passione e dedizione, ha contribuito a costruire quel tessuto di relazioni e di comunità che rende Venaria Reale una città viva e speciale.

Alla signora Patrizia, alla famiglia e a tutti coloro che oggi ne piangono la perdita, giunga il pensiero sincero mio personale, dell’Amministrazione comunale e di tutta Venaria Reale.