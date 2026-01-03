Volley maschile, Superlega: Cuneo sconfitta a Piacenza tre set a zero

PIACENZA – Inizia con una sconfitta il 2026 di MA Acqua San Bernardo Cuneo nel campionato di Superlega volley maschile, quattordicesima giornata. Contro i padroni di casa di Gas Sales Bluenergy partita difficile sin dall’inizio per gli uomini di coach Battocchio. Al Palabanca di Piacenza, i biancorossi non hanno concesso alcun set: 3 a 0 (25-17, 25-22, 25-17) nel match giocato oggi, 3 gennaio, alle 17.

Solo nel secondo parziale la Gas Sales fatica un po’ di più: i padroni di casa hanno preso il largo sul 9-8 nel primo set, hanno recuperato da 6-10 nel secondo parziale e hanno poi dominato la terza frazione, chiudendo i conti in 84 minuti di gioco che sono spesso stati a senso unico. Scatenati in particolare l’opposto piacentino Bovolenta (11 punti) e il centrale Galassi (12 punti). Tra le fila di Cuneo miglior realizzatore è stato Sedlacek con 11 punti.

Biancorossi ora provvisoriamente al quinto posto in classifica, piemontesi che invece restano in terzultima posizione. Cuneo che tornerà in campo sabato prossimo, 10 gennaio, alle 18.30 in casa contro la Yuasa Battery Grottazzolina.

