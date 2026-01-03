CronacaCuneo
Addio a Natale Carlotto, ex senatore e direttore di Coldiretti Cuneo per 45 anni
Si era speso per tutta la vita per il territorio cuneese, in particolare per il mondo agricolo e montano
PEVERAGNO – È mancato Natale Carlotto, 94 anni, ex senatore e direttore di Coldiretti Cuneo per 45 anni. È stato protagonista della storia del territorio cuneese e figura di riferimento della Democrazia Cristiana. Nato nel 1931 a Ceva (CN), è deceduto tra venerdì 2 e sabato 3 gennaio in una casa di riposo di Peveragno (CN). I funerali saranno celebrati lunedì alle 15.30 nella chiesa di Spinetta di Cuneo.
A capo di Coldiretti, svolse l’incarico senza percepire stipendio, e ricoprendo nel tempo numerosi ruoli di responsabilità, fino alla presidenza nazionale dei pensionati e alla vicepresidenza del Comitato europeo degli anziani rurali.
L’impegno in politica lo ha portato a essere eletto per cinque legislature; al suo nome sono legate riforme rilevanti per il mondo agricolo e montano, tra cui la riforma dei patti agrari e l’ultima legge dedicata alla montagna, maturate anche grazie al lavoro svolto negli uffici della Coldiretti di Cuneo.
