222 trattori formano un angelo di luce: è l’iniziativa in favore della pediatria dell’ospedale di Mondovì

TRINITÀ – In centinaia si sono radunati oggi per la “Tractors Infinity Night”, l’iniziativa benefica giunta ormai alla sua terza edizione e ideata da quattro giovani agricoltori: Luca e Giorgio Mana, Federico Barbero e Giorgio Costamagna.

Così, nella piccola frazione Savella di Trinità, in provincia di Cuneo, sin dal primo pomeriggio sono arrivati ben 222 trattori che si sono posizionati per formare su un grande campo la gigantesca figura di un angelo. La figura, di luce una volta calato il buio, era osservabile dal cielo ed è stato immortalato con un drone.

A fine giornata tutte le offerte raccolte saranno donate al reparto di pediatria dell’ospedale di Mondovì.

